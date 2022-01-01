الهلال السعودي يعلن إصابة لاعبه صالح الشهري بفيروس كورونا

أعلن نادى الهلال السعودى، إصابة مهاجم الفريق صالح الشهرى، بفيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى أجراها اللاعب وأثبتت إصابته بالفيروس، مع خضوعه للعزل الصحى.