الهلال السعودي يعلن إصابة لاعبه صالح الشهري بفيروس كورونا
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الهلال السعودي يعلن إصابة لاعبه صالح الشهري بفيروس كورونا

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العرب اليوم - الهلال السعودي يعلن إصابة لاعبه صالح الشهري بفيروس كورونا

نادي الهلال السعودي
الرياض ـ العرب اليوم

أعلن نادى الهلال السعودى، إصابة مهاجم الفريق صالح الشهرى، بفيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، وذلك بعد الفحوصات الطبية التى أجراها اللاعب وأثبتت إصابته بالفيروس، مع خضوعه للعزل الصحى.

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الهلال السعودي يعلن إصابة لاعبه صالح الشهري بفيروس كورونا الهلال السعودي يعلن إصابة لاعبه صالح الشهري بفيروس كورونا



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