جماهير برشلونة تهاجم القطري الخليفي لحظة وصوله للمدينة
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جماهير برشلونة تهاجم القطري الخليفي لحظة وصوله للمدينة

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العرب اليوم - جماهير برشلونة تهاجم القطري الخليفي لحظة وصوله للمدينة

فريق برشلونة لكرة القدم
مدريد - العرب اليوم

استقبلت جماهير برشلونة، بالصراخ والشتائم رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، عند وصوله إلى المدينة الكتالونية، عشية المباراة بين الفريقين ورصدت الكاميرات وصول رئيس نادي باريس سان جيرمان لبرشلونة، قبيل مواجهة الفريقين المقررة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "كامب نو" في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث وجه إليه عدد من جماهير برشلونة شتائم.

ويظهر في مقطع فيديو متداول لعدد من جماهير برشلونة تقول للخليفي: "أترك ميسي يا سارق"، وطالبته بـ"توزيع الأموال عليها" (في إشارة الى القدرة المالية الهائلة لبطل فرنسا) وبات الخليفي "أحد أكبر المكروهين" من قبل جماهير برشلونة، بعد تعاقد فريقه في العام 2017 مع النجم السابق لـ"البارسا"، البرازيلي نيمار، في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو وزادت هذه الكراهية، بعدما أبدى الفريق الباريسي اهتمامه بالتعاقد مع الهداف التاريخي لنادي برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي ينتهي عقده مع "البلاوغرانا" في يونيو المقبل.

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جماهير برشلونة تهاجم القطري الخليفي لحظة وصوله للمدينة جماهير برشلونة تهاجم القطري الخليفي لحظة وصوله للمدينة



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