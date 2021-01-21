أول تعليق لرونالدو بعد تتويجه بالسوبر الإيطالي وتربعه على عرش كرة القدم

قاد كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس لحصد لقب كأس السوبر الإيطالي على حساب نابولي، بفوزه عليه بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت أمس الأربعاء، على ملعب "مابي" بمدينة ريجيو إيميليا وسجل النجم البرتغالي الهدف الأول ليوفنتوس في الدقيقة 64، قبل أن يضيف زميله الإسباني، ألفارو موراتا، الهدف الثاني في الدقيقة 90، ليمنحا "اليوفي" لقب السوبر الإيطالي.

وذكرت شبكة "سكواكا" للإحصاءات، أن رونالدو بهدفه هذا أمام نابولي وصل إلى الهدف رقم 760 في مسيرته الكروية، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في المباريات الرسمية عبر التاريخ وفي أول تعليق له على تتويج فريقه بالسوبر الإيطالي، نشر رونالدو عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، صورة له وهو يحمل الكأس الغالية وكتب: "سعيد جدا بلقبي الرابع في إيطاليا.. عدنا! هذا هو اليوفي الذي نحبه، هذا هو الفريق الذي نثق به وهذه هي الروح التي ستقودنا إلى الانتصارات التي نريدها! أحسنتم يا رفاق".

المصدر: RT + Squawka