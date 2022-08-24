برج خليفة يتزين بشعار الزمالك بعد التتويج بلقب الدوري المصري

تزين برج خليفة، في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعلم نادي الزمالك، احتفالا بتتويج الفارس الأبيض بلقب الدوري المصري، وسط تفاعل كبير من رواد السوشيال ميديا وجماهير القلعة البيضاء.