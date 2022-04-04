ميلان يستضيف بولونيا لمواصلة انتصاراته في الدوري الإيطالي

يستضيف فريق ميلان الإيطالى نظيره بولونيا، في المواجهة المقرر إقامتها في تمام التاسعة إلا ربع من مساء اليوم، الاثنين، على ملعب "سان سيرو"، في ختام منافسات الجولة الـ31 من عمر مسابقة الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2021-2022.ويدخل ميلان مواجهة الليلة بقيادة مدربه ستيفانو بيولى، وهو يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 66 نقطة جمعها من 30 مباراة، حيث حقق 20 انتصارا بالإضافة إلى 6 تعادلات وتلقى 4 هزائم.فيما يأتي فريق بولونيا في المركز الثالث عشر بترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 33 نقطة، حيث حقق 9 انتصارات من 29 مباراة، وتعادل 6 مرات وتلقى 14 هزيمة.

ويسعى ميلان لمواصلة سلسلة انتصاراته في الدوري الإيطالي هذا الموسم، والتي جاء أخرها على مضيفه فريق كاليارى بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما على ملعب "سردينيا"، ضمن منافسات الجولة رقم 30 من الدوري الإيطالي للموسم الحالى 2021 - 2022.وكان الروسونيرى قد حقق فوزا صعبا على ضيفه فريق إمبولى بهدف وحيد فى مباراة الجولة قبل الماضية من الكالتشيو.من جانبه، تحدث ستيفانو بيولى، المدير الفني لفريق ميلان، عن مباراة اليوم قائلا "لا أتوقع أن تكون مباراتنا مع بولونيا بطريقة دفاعية، أتوقع أن تكون مباراة هجومية وسريعة وعدوانية . وأيضاً ستكون مباراة من جودة عالية".أضاف بيولى "إبراهيموفيتش سيتعين عليه مساعدة الفريق لتقديم أفضل ما لديه كما كان يفعل دائما"، موضحا "نحن نعيش اللحظة بتوتر إيجابي ويجب أن يمنحك الأفضل ولكن مع هذه الرغبة في الاستمتاع، لابد أن نلعب بشكل جيد".