الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا اليوم استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري في الدوري

يدخل فريق الزمالك معسكرًا مغلقًا مساء اليوم الاثنين بالإسكندرية استعداد لمباراة الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي تقام علي ستاد برج العرب بالإسكندرية.وسيؤدي الفريق مرانه الأخير غدًا في ملعب فندق الإقامة قبل مواجهة الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري والتي ستكون في التاسعة والنصف مساءً على ملعب برج العرب.وتشهد المباراة غياب محمد عبد الشافي عن اللقاء بسبب وجود الآلام في الركبة جعلت الجهاز الفني للفريق الأبيض بقيادة البرتغالي فيريرا يستبعد اللاعب من أجل الحصول على الراحةاللازمة.ويدخل الزمالك اللقاء في المركز الأول برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

قائمة الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

وأعلن البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك عن قائمة الفريق التي ستخوض مباراة الاتحاد السكندري المقرر لها غدًا الثلاثاء، في الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الجيش ببرج العرب.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمد عواد – السيد عطية.

خط الدفاع: محمود علاء – محمد عبد الغني- محمود حمدي "الونش" - أحمد فتوح - حازم إمام - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: طارق حامد - إمام عاشور- محمد أشرف "روقا" - يوسف إبراهيم "أوباما" - إسلام جابر – محمود عبد الرازق "شيكابالا"- أيمن حفني - رزاق سيسيه - سيد عبد الله "نيمار"- سيف جعفر - أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد - سيف الدين الجزيري.