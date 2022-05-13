تَحديد إصابة مَيكيسوني لاعب الأهلي قبل مُواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

القاهرة - العرب اليوم
قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها لويس ميكيسوني لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.وتعرض ميكيسوني لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الكرة بمران الفريق الذي أقيم أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة.ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها غدا السبت في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.
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