تَحديد إصابة مَيكيسوني لاعب الأهلي قبل مُواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال إفريقيا

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها لويس ميكيسوني لاعب الفريق كشفت عن تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة، موضحا أن اللاعب سوف يستكمل الفحوصات الطبية لتحديد فترة غيابه عن التدريبات.وتعرض ميكيسوني لإصابة خلال مشاركته في تدريبات الكرة بمران الفريق الذي أقيم أمس، الخميس، على ملعب مصطفى تشاكر بولاية البليدة.ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف المقرر لها غدا السبت في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا. وتضم قائمة الأهلي المتواجدة في الجزائر: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ورامي ربيعة ومحمود وحيد وأليو ديانج وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر ولويس ميكيسوني ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي ومحمد شريف وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وعمرو السولية.