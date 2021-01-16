لاتسيو يحسم دربي العاصمة الإيطالية رقم 153

وجه لاتسيو ضربة قاسية لطموح جاره اللدود روما بالمنافسة على الزعامة وحرمه من الوصافة، وذلك بعدما حسم دربي العاصمة رقم 153، باكتساحه 3-0 الجمعة ضمن المرحلة 18 من الدوري الإيطالي وتقدم لاتسيو في الشوط الأول بهدفين دون رد، سجلهما شيرو إيموبيلي ولويس ألبرتو في الدقيقتين (14 و23) وفي الشوط الثاني، عزز ألبرتو تقدم فريقه وسجل الهدف الثاني له وهو الثالث للفريق في الدقيقة (67) ليحسم المباراة 3-0 وبات لويس ألبرتو أول لاعب يسجل هدفين أو أكثر للاتسيو في مباراة محتسبة على أرضه ضد روما منذ روبرتو مانشيني في نوفمبر 1998 بحسب "أوبتا" للاحصاءات، لكن الأهم أنه أعاد "بيانكوشيليستي" إلى لعبة دخول دائرة الصدارة على المراكز الأولى ورفع لاتسيو رصيده إلى 31 نقطة متقدما للمركز السابع بفارق الأهداف فقط خلف نابولي وأتالانتا وتجمد رصيد روما عند 34 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف إنتر ميلان.

فيما يتربع ميلان على الصدارة برصيد 40 نقطة، لحين استكمال باقي مباريات المرحلة وعلى لاتسيو تأكيد استفاقته في الأسابيع التي تسبق مواجهته الشاقة ضد بايرن ميونيخ الألماني حامل اللقب في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال في 23 فبراير المقبل في العاصمة، حين يتواجه مع ساسوولو في المرحلة المقبلة، ثم أتالانتا في 31 الحالي وإنتر ميلان في 14 منه، مع الإبقاء على تركيزه في المباريات الفاصلة بين هذه المواجهات الصعبة إن كان ضد بارما الخميس في الكأس أو كالياري وسمبدوريا في الدوري.