انتحار لاعب كرة إسباني بعد أعوام من الاعتزال “الحزين”

هزت واقعة وفاة لاعب كرة قدم إسباني سابق، بطريقة مروعة، أوساط الرياضة في أوروبا، وسلطت الضوء مجددا على أهمية “الصحة العقلية”.وتفاجأ عالم كرة القدم بوفاة اللاعب الإسباني السابق بيلايو نوفو، بعد أن صدمه قطار مسرع، في حادثة يتوقع إنها انتحار.وكان بيلايو، البالغ من العمر 32 عاما، لاعبا سابقا في أندية إسبانية عدة، مثل إلتشي وألباسيت وريال أوفييدو، لكن مشواره الكروي تعرض لصدمة “لا تصدق”.بيلايو سقط من الطابق الثالث لفندق كان يقيم فيه فريقه ألباسيت، عام 2018، خلال أمسية إحدى المباريات، هذه السقطة تسببت له بشلل وأجبرته على اعتزال اللعبة مبكرا بعمر 28.