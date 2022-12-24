توفي المدافع الأيمن للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم المتوج بلقب كأس العالم عام 1966 جورج كوهين عن سن 83 عاما حسبما أعلن ناديه السابق فولهام.

وكتب النادي اللندني تكريما له على موقعه على الإنترنت "يشعر الجميع في نادي فولهام بحزن عميق عندما علموا بوفاة أحد أعظم لاعبينا - والسيد - جورج كوهين". ولعب المدافع (37 مباراة دولية) جميع مباريات ملحمة منتخب الأسود الثلاثة الفائز بلقبه العالمي الوحيد على أرضها عام 1966.