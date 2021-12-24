شيفيلد يونايتد يعلن تأجيل لقاءه مع بريستون في شامبيون شيب بسبب كورونا
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شيفيلد يونايتد يعلن تأجيل لقاءه مع بريستون في "شامبيون شيب" بسبب كورونا

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العرب اليوم - شيفيلد يونايتد يعلن تأجيل لقاءه مع بريستون في "شامبيون شيب" بسبب كورونا

كره القدم
لندن - العرب اليوم

 أعلن نادى شيفيلد يونايتد، تأجيل مباراته أمام بريستون نورث إيند، التى كان مقررا إقامتها يوم الأحد المقبل، ضمن لقاءات الجولة 23 من بطولة الدورى الإنجليزى الدرجة الثانية لكرة القدم "شامبيون تشيب"، وذلك بسبب وجود إصابات عديدة بفيروس كورونا بين لاعبى بريستون نورث وقال حساب شيفيلد، عبر تويتر: "تأجيل مباراتنا أمام بريستون نورث إيند، التى كان من المقرر إقامتها يوم الأحد، الشامبيون شيب يؤكدون أن التأجيل بسبب إصابات لاعبى بريستون بكورونا وعدم اكتمال الفريق" ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الحادى عشر برصيد 32 نقطة، بينما يحتل بريستون المركز الخامس عشر برصيد 28 نقطة.

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شيفيلد يونايتد يعلن تأجيل لقاءه مع بريستون في شامبيون شيب بسبب كورونا شيفيلد يونايتد يعلن تأجيل لقاءه مع بريستون في شامبيون شيب بسبب كورونا



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