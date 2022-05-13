كوفاتشيتش يسابق الزمن للحاق بمواجهة ليفربول بكأس الاتحاد

لم يفقد الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، نجم فريق تشيلسي، الأمل في اللحاق بالمباراة النهائية لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، وفقا لتقرير إخباري الخميس.ويلتقي تشيلسي مع ليفربول بعد غد السبت على ملعب (ويمبلي) العريق في العاصمة البريطانية لندن، في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. واضطر كوفاتشيتش للخروج من ملعب مباراة تشيلسي وليدز يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز الأربعاء، بعد تعرضه لإصابة في الكاحل، خلال كرة مشتركة مع دان جيمس، لاعب الفريق الأبيض، الذي تلقى على إثرها بطاقة حمراء في اللقاء الذي انتهى بفوز الفريق اللندني 3 / صفر.ورغم فوز تشيلسي الكبير على ليدز، لم يكن الألماني توماس توخيل ، مدرب الفريق، سعيدا بعدما أشار إلى أن حظوظ كوفاتشيتش في اللحاق بمواجهة ليفربول تبدو ضئيلة. وكشفت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) اليوم أن كوفاتشيتش يسابق الزمن للحاق بالمباراة، التي ستكون الرابعة هذا الموسم بين ليفربول وتشيلسي، اللذين التقيا مرتين في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة لنهائي بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه بركلات الترجيح في شباط/فبراير الماضي.