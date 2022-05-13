أستون فيلا يضم كوتينيو مقابل 20 مليون يورو
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أستون فيلا يضم كوتينيو مقابل 20 مليون يورو

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العرب اليوم - أستون فيلا يضم كوتينيو مقابل 20 مليون يورو

كرة قدم
مدريد - العرب اليوم

أعلن برشلونة الإسباني أن أستون فيلا تعاقد نهائياً مع صانع اللعب المعار فيليب كوتينيو مقابل 20 مليون يورو (20.74 مليون دولار).وقال برشلونة إنه وضع شرطاً جزائياً ينص على حصوله على 50% من صفقة بيع اللاعب مستقبلاً، وسجل كوتينيو أربعة أهداف وصنع ثلاثة منذ انضمامه مبدئياً على سبيل الإعارة لأستون فيلا في يناير.وانضم كوتينيو في أستون فيلا إلى قائد ليفربول السابق ستيفن جيرارد حيث لعب هذا الثنائي سوياً في آنفيلد بين 2013 و2015.

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أستون فيلا يضم كوتينيو مقابل 20 مليون يورو أستون فيلا يضم كوتينيو مقابل 20 مليون يورو



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