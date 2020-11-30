أيمن يونس رئيسا للجنة الكرة بالزمالك

اتفق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع مسؤولي اللجنة المؤقتة التي ستتولى إدارة ناد الزمالك على تعيين لجنة كرة لإدارة النادي على أن يترأسها أيمن يونس، وتضم كل من عبد الحليم علي وأشرف قاسم في عضويتها بالإضافة إلى أحمد رمزي المشرف على ملف الكرة.