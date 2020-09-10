تصعيد رسمي جديد من اللجنة الخماسية ضد مرتضى منصور

قررت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، التصعيد الرسمي والشامل ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وشكواه لأكثر من جهة؛ بعدما تجدد هجومه على أعضاء اللجنة في الأيام الماضية، وتوجيه اتهامات شديدة للأعضاء عبر قناة نادي الزمالك وكشف مصدر باتحاد الكرة، عن أن اللجنة قررت التصعيد وقدمت شكوى رسمية ضد رئيس الزمالك إلى اللجنة الأولمبية المصرية، طالبت فيها بإيقافه لتوجيهه إهانات لمسئولي اللجنة، إلى جانب شكوى أخرى للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام طالبت فيها بمنعه من الظهور في وسائل الإعلام بسبب هجومه الدائم لأعضاء اللجنة.