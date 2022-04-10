فيريرا يُطالب لاعبي الزمالك بغلق صفحة المقاصة والتركيز في لقاء فاركو

طلب البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول في نادي الزمالك، من لاعبى الفريق طى صفحة مواجهة المقاصة بكل ما فيها، والتركيز فى مواجهة فاركو المقرر لها الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.وشدد فيريرا على لاعبى فريقه بأن لقاء فاركو سيكون فى غاية الصعوبة، خاصة أن المنافس يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ويجيد اللعب أمام الكبار ما سيصعب المهمة ولن يجعل تحقيق الفوز سهلاً، الأمر الذى يحتاج لزيادة التركيز.فى سياق آخر، كان مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، افتتح الدورة الرمضانية التي تقام على ملاعب الكرة الخماسية بالقلعة البيضاء، ويشرف على الدورة أحمد دعبس عضو مجلس إدارة النادي، حيث تجمع مباراة الافتتاح بين قدامى ناديي الزمالك والأهلي.وتواجد خالد لطيف أمين الصندوق، وجمال عبد الحميد وأحمد مرتضى منصور وعلاء مقلد ومحمود طه وبسنت جوهر أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في افتتاح الدورة، وسط أجواء رائعة في الشهر الكريم.