الإسماعيلي يُواجه السويس اليوم ودياً استعداداً لعودة الدوري المصري

يخوض فريق الاسماعيلي بقيادة حمد إبراهيم مباراة ودية مساء اليوم، الأحد، مع فريق السويس ضمن برنامج الاستعداد لاستئناف منافسات مسابقة الدوري المحلي.ومن المقرر أن يتم الإسماعيلى الاتفاق على ودية أخرى يوم 13 أبريل الجاري فى أعقاب قرار لجنة المسابقات التابعة لرابطة الأندية بتأجيل ديربي القناة بين الإسماعيلي والمصرى، نظرًا لارتباط الأخير بالمشاركات القارية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.تأتي الوديتان استكمالا لسلسلة التجارب التحضيرية التي تم إقامتها مؤخرًا قبل عودة الدوري.ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الوديات للوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للخطط الفنية المرغوب تطبيقها فى اللقاءات الرسمية، فضلًا عن الاستفادة بشكل أكبر من المرونة التكتيكية للاعبين بإشراك أكثر من لاعب فى عدة مراكز.