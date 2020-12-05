مضاعفات كورونا تضرب مهاجم منتخب مصر

أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، معاناة المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا، من مضاعفات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) كوكا أصيب بالفيروس خلال وجوده في معسكر منتخب مصر، في فترة التوقف الدولي الأخيرة، بجانب عدد من زملائه أبرزهم محمد صلاح لاعب ليفربول ومحمد النني من أرسنال. وأصدر أولمبياكوس بيانا عبر موقعه الرسمي، قال فيه إن كوكا وزميله برونو فيليبي يواصلان الغياب عن التدريبات، بسبب المعاناة من مضاعفات نتيجة الإصابة بالفيروس واستدرك: "لكن الثنائي يتمتع بحالة جيدة، ونفضل الإبقاء عليهما في حجر صحي لأسباب احترازية، ويتم مراقبتهما من جانب الطاقم الطبي في النادي" واختتم البيان بالإشارة إلى أنهما من المتوقع أن يستمر غيابهما عن بداية العام المقبل.