الكاف يوقف لاعب بيراميدز بسبب المنشطات

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن لاعب فريق بيراميدز المصري، بسبب تعاطيه المنشطات وأوضح مصدر من الجهاز الفني لفريق بيراميدز، أن النادي تلقى خطابا من الكاف، يفيد بإيقاف اللاعب. وأشار المصدر إلى أن اللاعب خضع لمنشطات بعد مواجهة حوريا كوناكري الغيني في نصف نهائي الكونفدرالية، وجاءت النتيجة إيجابية وقرر بيراميدز الاستئناف على إيقاف اللاعب، الذي لن يكون قادرا على خوض أي مباراة محليا أو قاريا لحين انتهاء مدة العقوبة أو إلغاء القرار يذكر أن بيراميدز حل ثانيا في البطولة، بعد خسارته المباراة النهائية بهدف دون رد، أمام نهضة بركان المغربي.