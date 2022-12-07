الشرطة البلجيكية تستخدم الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد مشجعي كرة القدم المغاربة

خرج الآلاف من المشجعين المغاربة إلى شوارع بروكسل، يوم الثلاثاء، للاحتفال بفوز البلاد على إسبانيا في كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، مما أدى إلى اشتباكات عنيفة مع الشرطة البلجيكية.

وذكر مراسل "سبوتنيك" أنه "بعد فترة وجيزة من انتهاء المباراة، خرجت مئات السيارات التي تحمل الأعلام المغربية إلى شوارع بروكسل، موطن شتات مغربي كبير".