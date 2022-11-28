سلمان الفرج يغادر معسكر المنتخب السعودي

أعلن المنتخب السعودي لكرة القدم، أن المدير الفني للأخضر سمح للاعبه سلمان الفرج بمغادرة معسكره، قبل مباراته المرتقبة ضد المكسيك يوم الأربعاء المقبل، في مونديال قطر 2022. ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي، على موقع "تويتر" بيانا، جاء فيه: "سمح المدير الفني للمنتخب الوطني للاعبه سلمان الفرج بمغادرة المعسكر، بناء على التقرير الطبي الذي أكد عدم قدرته على اللعب فيما تبقى من كأس العالم قطر 2022، وحاجته لبرنامج علاجي".