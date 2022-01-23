تعافي ثنائي منتخب تونس ديلان برون وعصام جبالي من فيروس كورونا قبل مواجهة نيجيريا في أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم مساء السبت، عن تعافى ثنائي المنتخب ديلان برون وعصام جبالى من فيروس كورونا، بينما أصيب اللاعب على العابدى بالفيروس، وذلك قبل مواجهة نظيره منتخب نيجيريا، المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا، والتى تستضيفها الكاميرون حتى السادس من شهر فبراير المقبل. ومن المنتظر أن يسافر الثنائي إلى مدينة جاروا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل الانضمام لصفوف الفريق، والتي سوف تستضيف اللقاء ضد منتخب نيجيريا غدا الأحد فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة. ويعانى منتخب نسور قرطاج من عديد الغيابات خلال مواجهة النسور الخضراء، بسبب الإصابة بفيروس كورونا، كما يغيب المدير الفنى منذر الكبير لنفس السبب.