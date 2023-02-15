جماهير باريس سان جيرمان تشتبك مع الأمن وتهاجم اللاعبين

سادت حالة من الغصب بين جماهير باريس سان جيرمان التي حضرت مباراة بايرن ميونخ ودخلت في اشتباكات مع اللجنة المنظمة وأمن للقاء عقب انتهاء المباراة بفوز الفريق البافاري بهدف نظيف على ملعب "حديقة الأمراء"، فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، فى مواجهة مكررة من نهائي نسخة 2020، عندما حقق العملاق البافارى لقب دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون فى إقصاء الفريق الألماني من ربع النهائي.

وهاجمت الجماهير اللاعبين على الأداء ورددوا "لن ندعكم" في إشارة لرفضهم الخسارة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا.