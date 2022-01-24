المنتخب المغربي يعلن سلبية مسحة كورونا قبل مواجهة مالاوي باستثناء فيصل فجر

أعلن المنتخب المغربى لكرة القدم، سلبية مسحة فيروس كورونا التي أجراها لاعبوه اليوم الأحد، باستثناء اللاعب فيصل فجر، الذي جاءت نتيجة مسحته إيجابية وكشفت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في بلاغ نشرته عبر موقعها الرسمي، إصابة فيصل فجر، مؤكدة أنه يخضع حاليا للبروتوكول الصحي المعتمد ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة مالاوي غد الثلاثاء، في إطار دور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في الكاميرون وتستمر حتى 6 فبراير المقبل.