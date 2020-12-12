الأهلي المصري يحضر لصفقة من العيار الثقيل

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن النادي الأهلي يحضر للتعاقد مع صفقة من العيار الثقيل قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية والمقرر انطلاقها في بداية شهر فبراير المقبل وأكد عمر ربيع ياسين عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي يتواصل مع الجونة بشكل مستمر من أجل الحصول على خدمات مهاجم الفريق الساحلي والتر بواليا في الفترة المقبلة" وتابع: "الأهلي لم يستطيع ضم المهاجم في فترة الانتقالات الصيفية الماضية والأهلي يضع اللاعب تحت الاختبار في الوقت الجاري من أجل التعاقد معه في الميركاتو الشتوي" وأشار: "عمر السومة من الصعب الإنضمام للأهلي بسبب راتبه الكبير".