الاهلى يعلن موعد عودة حسين الشحات للمباريات

زف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خبرًا سارًا، لجماهير القلعة الحمراء، قبل مواجهة الوداد المغربي، في نهاية سبتمبر المقبل.