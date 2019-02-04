العثور على طائرة الأرجنتيني سالا
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العثور على طائرة الأرجنتيني سالا

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العرب اليوم - العثور على طائرة الأرجنتيني سالا

الأرجنتيني سالا
لندن - العرب اليوم

أعلن المكتب البريطاني للتحقيقات في الحوادث الجوية الأحد لوكالة فرانس برس أنه تم العثور على الطائرة التي كانت تقل لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا وطيارها في طريقهما إلى العاصمة الويلزية كارديف.

وقالت متحدثة باسم المكتب "بإمكاني التأكيد أنه تم العثور عليها" في حين تم القيام بعمليات بحث تحت الماء الأحد من أجل العثور على المحرك الأحادي الذي اختفى عن الرادارات في 21 كانون الثاني/يناير الماضي فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة غورنسي.

ولم تحدد المتحدثة مكان وزمان العثور على الطائرة موضحة فقط أن مكتب التحقيقات سينشر بيانا صباح الإثنين.

وقال ديفيد ميرنز الذي قامت عائلة سالا بتكليف شركته بلو ووتر ريكوفريز لإجراء أبحاث تحت الماء، على تويتر أنه تم العثور على حطام الطائرة "في وقت مبكر من صباح الأحد" بعد وقت قصير من بدء المهمة.

وغادر سالا (28 عاما) والطيار ديفيد إبوتسون (59 سنة) نانت (غرب فرنسا)، حيث كان المهاجم الأرجنتيني يلعب حتى ذلك الحين، من أجل السفر إلى كارديف (ويلز)، للالتحاق بفريقه الجديد كارديف سيتي الذي يلعب في الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان مكتب التحقيقات أعلن الأربعاء العثور على حطام مقعدين "ربما" من الطائرة المفقودة على شاطئ في بلدية سورتانفيل الفرنسية، في منطقة المانش (شمال غرب).

وكانت عائلة سالا أعلنت في 26 كانون الثاني/يناير أنها ستواصل عمليات البحث عن الطائرة بفضل الأموال التي تم جمعها عبر الإنترنت بعد يومين من إعلان شرطة جزيرة غورنسي انتهاء عمليات البحث معتبرة أن فرص بقائهما على قيد الحياة "ضئيلة جدا".

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العثور على طائرة الأرجنتيني سالا العثور على طائرة الأرجنتيني سالا



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العثور على طائرة الأرجنتيني سالا العثور على طائرة الأرجنتيني سالا



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