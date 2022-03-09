ريال بيتيس يسقط أمام إينتراخت فرانكفورت بثنائية فى الدوري الأوروبي

سقط ريال بيتيس الإسباني في فخ الهزيمة أمام ضيفه فريق إينتراخت فرانفكورت الألماني بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، على ملعب "بينتو فيارمارين"، في ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي.

جاءت أهداف المباراة في الشوط الأول، تقدم إينتراخت بالهدف الأول عن طريق لاعبه فيليب كوستيتش في الدقيقة 14، ولكن نجح النجم الفرنسي نبيل فقير في إدراك هدف التعادل لريال بيتيس في الدقيقة 30.وأعاد دايتشى كامادا التقدم للضيوف في الدقيقة 32 من زمن اللقاء.

وفى الشوط الثانى أهدر رفائيل سانتوس بورى فرصة إضافة الهدف الثالث للفريق الألماني، بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 52 من عمر المباراة.جدير بالذكر أن مباراة الإياب سوف تجمع الفريقين يوم الخميس 17 مارس الجارى في ألمانيا على ملعب " كومرزبنك ارينا" معقل إينتراخت فرانكفورت.وتقام قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي ظهر يوم الجمعة 18 مارس الجارى في مدينة نيون السويسرية.