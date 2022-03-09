تشيلسي يتلقى ضربة موجعة بعد تجدد إصابة ريس جيمس

تلقى تشيلسي الإنجليزي ضربة موجعة، بعد تجدد إصابة ظهيره الأيمن ريس جيمس، بإصابة عضلية، ومن المتوقع أن يغيب عن صفوف الفريق لمدة أسبوعين على الأقل وفقا للفحوصات المبدئية.وذكرت صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، أن جيمس سوف يغيب لمدة أسبوعين بعد تعرضه لإصابة في عضلات ساقه اليمنى، بحسب التوقعات المبدئية، الفحوصات الأولية التي خضع لها ليست سيئة كما كان يُعتقد.

وأضافت الصحيفة أن لاعب البلوز سوف يغيب لمدة 4 مباريات عن الفريق وهى ليل الفرنسي في إياب دور الـ 16 من مسابقة دورى أبطال أوروبا، مباراتى نورويتش سيتي ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي وميدلزبره في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وكان جيمس قد عانى من إصابة التمزق على مستوى أوتار الركبة خلال مواجهة فريق برايتون في الدوري الإنجليزي خلال شهر ديسمبر الماضى، قبل أن يعود للمشاركة في لقاء ليفربول في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية في نهاية شهر فبراير الماضى.وتألق جيمس صاحب الـ 22 عاما في مواجهة بيرنلى الأخيرة في الدوري الإنجليزي، والتي حسمها البلوز برباعية نظيفة، من خلال تسجيله هدفا وأسيست.