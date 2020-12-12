خبر محزن لعشاق محمد صلاح بعد إنجازه التاريخي مع ليفربول

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» القائمة المختصرة للمتنافسين على جائزة أفضل لاعب في العالم للعام 2020 ضمن جوائز الأفضل التي ينظمها الفيفا يوم 17 ديسمبر وضمت القائمة القصيرة لجائزة أفضل لاعب في العالم الثلاثي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وروبرت ليفاندوفيسكي، وخلت من محمد صلاح يتولى الأسطورة الهولندي رود خوليت والصحفية الإنجليزية ريشمين شودهوري تقديم حفل جوائز الأفضل في 2020 والذي يقام في 17 ديسمبر الحالي بتقنية الفيديو من مقر الفيفا في العاصمة السويسرية زيوريخ كان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» قد أعلن يوم 25 نوفمبر الماضي، قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم وجوائز الأفضل عن العام 2020، وجاء في مقدمتهم محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي.