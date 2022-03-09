ميسي ونيمار ومبابي في تشكيل باريس سان جيرمان ضد الريال

أعلن ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الرسمي للفريق في مواجهة نظيره ريال مدريد الإسباني، في المواجهة النارية التي يحتضنها ملعب "سانتياجو برنابيو"، في تمام العاشرة من مساء اليوم، الأربعاء، في قمة منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، منديز

خط الوسط: بارديس، دانيلو، فيراتي

خط الهجوم: ميسي، مبابي، نيمار