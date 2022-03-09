الفتح يواجه أبها وصدام بين التعاون والفيصلي

يسعى الفتح لمواصلة صحوته المتأخرة، عندما يستقبل أبها على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء يوم الخميس في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ويحتل الفتح المركز الثامن برصيد 28 نقطة، بينما يحتل أبها المركز المركز السادس برصيد 31 نقطة.

ويرفع التعاون وضيفه الفيصلي شعار الفوز، للهروب من شبح الهبوط الذي يطاردهما، عندما يلتقيان على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول في ظل تساويهما في النقاط وتواجدهما في مركزين متأخرين.ويدخل التعاون والفيصلي المباراة وهما في المركزين الثاني عشر والثالث عشر على الترتيب، برصيد 24 نقطة لكل منهما.