ألكاراس يتوج ببطولة أميركا المفتوحة للتنس ويتصدر التصنيف العالمي

أحرز الإسباني كارلوس ألكاراس، يوم أمس (الأحد)، أول لقب كبير في مسيرته، بتتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب، ليصبح أصغر مصنف أول عالمياً في التاريخ.

وتفوّق اللاعب البالغ 19 عاماً على النروجي كاسبر رود، (6-4) و(2-6) و(7-6) (7-1) و(6-3) في نهائي فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى هذا الموسم، ليصبح أصغر لاعب يحرز لقب بطولة كبرى منذ مواطنه رافايل نادال في رولان غاروس 2005، وأصغر من اعتلى صدارة التصنيف العالمي منذ الأسترالي ليتون هويت (20 عاماً) في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2001.