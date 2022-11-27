وفاة فرناندو غوميش المهاجم الأسطوري والهداف التاريخي لبورتو

توفي الهداف التاريخي لنادي بورتو البرتغالي فرناندو غوميش الفائز بالحذاء الذهبي مرتين في الثمانينات عن 66 عاماً، حسب ما أعلن السبت ناديه السابق. كتب بورتو عبر صفحته على موقعه الرسمي "توفي فرناندو غوميش، الهداف التاريخي لنادي بورتو"، مشيداً بالمهاجم الذي ساهم في "تحوّل بورتو إلى نادٍ فائز". وأفاد البيان أن المهاجم الأسطوري توفي "من سرطان كان يكافحه منذ ثلاث سنوات".