مواجهة الأهلي المصري تشعل أزمة بين رئيسي المريخ

أشعلت مواجهة الأهلي المصري أزمة جديدة بين مجلسي إدارة نادي المريخ السوداني، وذلك بسبب إقامة مباراة الفريق أمام بطل إفريقيا في القاهرة.ويعاني النادي السوداني من أزمة إدارية في السنوات الأخيرة، وتحديدا بعد مغادرة جمال الوالي لمنصب رئاسة النادي في 2017، ومنذ فوز آدم عبدالله آدم الشهير بـ "سوداكال" برئاسة النادي بالتزكية رغم تواجده في السجن، حيث تم الإفراج عنه لاحقا بعد قرابة العامين.