محمد صلاح يحقق إنجازا لم يصل إليه كريستيانو رونالدو
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محمد صلاح يحقق إنجازا لم يصل إليه كريستيانو رونالدو

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العرب اليوم - محمد صلاح يحقق إنجازا لم يصل إليه كريستيانو رونالدو

محمد صلاح
لندن ـ العرب اليوم

حقق اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، يوم الأحد، إنجازا لم يصل إليه أسطورة كرة القدم البرتغالي، كريستيانو رونالدو خلال تواجده بالدوري الإنجليزي. وتألق صلاح خلال مباراة ليفربول وولفرهامبتون، حيث سجل هدفا وصنع هدفا آخر، ليساعد لريدز حامل اللقب على الفوز 4-صفر خارج أرضه، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز. واستطاع محمد صلاح أن يصل إلى الهدف رقم 84 في 131 مباراة له بالدوري الإنجليزي الممتاز، متفوقا بذلك على رونالدو الذي بلغ العدد ذاته من الأهداف في المسابقة بعد 196 مواجهة، عندما كان لاعبا في صفوف مانشستر يونايتد، وفقا لشبكة "ESPN". وأشارت الشبكة، إلى أن صلاح وصل إلى هذا الإنجاز بعدد مباريات أقل بـ 65 مباراة دفعة واحدة من رونالدو. ويحتل صلاح، الفائز بلقب هدافي الدوري الإنجليزي مرتين سابقا، الترتيب الثالث (9 أهداف) في ترتيب هدافي البريميرليغ هذا الموسم، بينما يحتل مهاجم إيفرتون، دومينيك كالفرت لوين الصدارة برصيد 11 هدفا.

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محمد صلاح يحقق إنجازا لم يصل إليه كريستيانو رونالدو محمد صلاح يحقق إنجازا لم يصل إليه كريستيانو رونالدو



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