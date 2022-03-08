كيروش يعيد 4 لاعبين قبل مواجهة السنغال الفاصلة

أعاد المدرب كارلوس كيروش الرباعي أحمد حسن (كوكا) ومصطفى فتحي وكريم حافظ وأحمد ياسر ريان إلى تشكيلة مصر لخوض مواجهتين أمام السنغال بالدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر بعد غيابهم عن كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

وتخوض مصر مباراة الذهاب على أرضها يوم 25 مارس الجاري ثم تحل ضيفة على السنغال بعد أربعة أيام في تكرار لنهائي كأس الأمم الشهر الماضي.وحققت السنغال اللقب القاري لأول مرة بعد التفوق على مصر بركلات الترجيح.

واستدعى البرتغالي كيروش تسعة لاعبين محترفين خارج مصر ومن بينهم ثلاثي الدوري التركي كوكا مهاجم قونية سبور وريان مهاجم ألطاي سبور وحافظ لاعب وسط ملطية سبور بجانب فتحي جناح التعاون السعودي.

كما تشمل قائمة المحترفين محمد صلاح نجم ليفربول وهداف الدوري الإنجليزي الممتاز ومحمد النني لاعب وسط أرسنال ومحمود حسن (تريزيغيه) جناح باشاك شهر التركي ومصطفى محمد مهاجم غلطة سراي وعمر مرموش جناح شتوتغارت الألماني.

ويغيب أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي للإصابة.ومن المنتظر أن يعلن كيروش عن التشكيلة النهائية خلال الأيام المقبلة.