وفاة طفل أثناء الاحتفالات بفوز فريقه في ربع نهائي كأس الأردن

لقي طفل في الأردن يبلغ من العمر (12 عاما) مصرعه، إثر سقوط حجر عليه، بينما كان يحتفل مع مجموعة من الأشخاص بفوز فريقه بربع نهائي كأس البلاد، مساء الجمعة وقال الناطق باسم الأمن العام الأردني لموقع "سكاي نيوز عربية" إن حدثا يبلغ من العمر (12 عاما) قد توفي أثناء وجوده بالقرب من دوار ماركا، في العاصمة الأردنية عمّان وأضاف الناطق أن الطفل توفي إثر سقوط "طوبة" عليه من أعلى بناية وبيّن أنه تم نقل الجثة إلى المستشفى، وشرعت السلطات في إجراء تحقيق وكانت مباراة ربع النهائي لكأس الأردن 2022 جمعت قطبي كرة القدم في البلاد، الفيصلي والوحدات، وانتهت بفوز الوحدات بركلات الترجيح، الجمعة.