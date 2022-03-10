جلسة سرية مع بنزيمة تقرب مبابي من ريال مدريد

ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، يوم الخميس، أن كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد، تحدث مع مواطنه الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، بعد اللقاء الذي جمع الفريقين، الأربعاء، وانتهى بتأهل فريق العاصمة الإسبانية إلى دور الـ 8 في دوري أبطال أوروبا، عقب فوزه بنتيجة 3-1 على النادي الفرنسي.ووفقا للتقرير، تحدث بنزيمة مع صديقه مبابي بعد نهاية المباراة، واستمر الحديث لمدة 15 دقيقة في إحدى الغرف الملحقة بغرف تغيير الملابس.

وأضافت "ماركا": لم يستطع مبابي إخفاء خيبة الأمل التي شعر بها بعد الوداع الأوروبي، لكنه كان منتبها لكل ما شرحه بنزيمة وأخبره به، وهو أحد أنصاره في العام الأخير والذي يريد قدومه إلى مدريد، وجرى الحديث في مكان خاص نوعا ما، يصعب الوصول إليه، وكان مبابي ودودا مع موظفي ريال مدريد واللاعبين، ومن المؤكد أن الدقائق الـ15 التي قضاها مع بنزيمة في البرنابيو ساعدته في معرفة المزيد عن ريال مدريد وكيف يعمل.

وقالت الصحيفة في تقريرها: لقد تحقق المهاجم بالفعل من أن ريال مدريد مختلف وأنه أفضل وجهة له في المستقبل.يذكر أن والد ووالدة مبابي حضرا المباراة من ملعب سانتياغو برنابيو بدعوة من ريال مدريد، الذي بات قريبا من الحصول على خدمات الموهبة الفرنسية مجانا في الصيف المقبل.