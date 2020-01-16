سان جرمان يسحق موناكو.. ويعزز الصدارة

حقق باريس سان جرمان فوزا مقنعا 4-1 على مستضيفه موناكو في مباراة مؤجلة، الأربعاء، ليبتعد بصدارة الدوري الفرنسي بفارق 8 نقاط عن أقرب منافسيه.

وبعد 3 أيام من تعادلهما 3-3 في بارك دي برينس أحرز كيليان مبابي هدفين وهز نيمار الشباك من ركلة جزاء وأضاف البديل بابلو سارابيا هدفا في الشوط الثاني، فيما قلص تيموي باكايوكو الفارق لموناكو.

ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 49 نقطة من 20 مباراة، فيما يملك أولمبيك مرسيليا 41 نقطة في المركز الثاني.

ويتأخر ستاد رين بـ5 نقاط عن مرسيليا في المركز الثالث بعد تغلبه 1-صفر على مستضيفه نيم بهدف أدريان هونو في الشوط الثاني، الأربعاء، أيضا، فيما يأتي موناكو تاسعا وله 29 نقطة.