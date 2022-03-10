الإعلان عن موعد سحب قرعة كأس العالم 2022

تشهد العاصمة القطرية الدوحة في الأول من أبريل المقبل، سحب القرعة النهائية لبطولة كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام منافساتها نهاية العام الجاري، في ثمانية ملاعب.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات سيستضيف مراسم إجراء القرعة بحضور أكثر من 2000 شخص، لتتعرف بعدها المنتخبات المشاركة في البطولة على المجموعات التي ستتنافس فيها، وتحديد طريق كل فريق نحو النهائي المرتقب في 18 ديسمبر المقبل على أرضية استاد لوسيل، الذي يتسع ل 80 ألف متفرج.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من مبيعات تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022 شهدت اقبالاً غير مسبوق، حيث طلب مشجعو كرة القدم من أنحاء العالم أكثر من 17 مليون تذكرة لحضور المنافسات، وقد حصل الكثير منهم بالفعل على تذاكر لحضور مباريات البطولة المرتقبة.وتتواصل حالياً الفترة المخصصة لدفع قيمة التذاكر، والتي تنتهي عند الواحدة من ظهر الاثنين الموافق 21 مارس الجاري، بتوقيت الدوحة.