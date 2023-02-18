مانشستر يونايتد يتلقى عرضًا قطريًا لشراء النادي بالكامل

أعلن الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، الجمعة، تقديمه عرضاً لشراء للاستحواذ بشكل كامل على مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك من أجل استعادة أمجاد النادى الإنجليزي. وقال نص البيان: "أكّد الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني تقديم العرض للاستحواذ على مانشستر يونايتد، العرض المُقدم سيسعى لإعادة مانشستر يونايتد لمكانه المعهود داخل وخارج الملعب".وأضاف البيان: "العرض المُقدم سيسعى للاستثمار فى فرق كرة القدم في النادي ومراكز التدريبات وملعب النادي وكافة المرافق، سيكون خاليًا تمامًا من القروض من خلال مؤسسة الشيخ جاسم 92، والتي ستتطلع إلى الاستثمار في فرق كرة القدم ومركز التدريب والملعب والبنية التحتية الأوسع وتجربة المشجعين والمجتمعات التي يدعمها النادي".