الرجاء المغربي يعلن شكوى التحكيم في لقاء الأهلي للاتحادين الدولي والإفريقي

أعلن نادى الرجاء المغربي ، عن تقديم شكوى للاتحادين الدولى والإفريقى، على خلفية المشاكل التحكيمية التى حدثت خلال مواجهة الأهلى، أمس السبت، على ملعب "السلام"، فى ذهاب ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى. وكان الأهلى قد نجح فى الفوز على الرجاء المغربي بنتيجة 2 - 1، قبل مواجهة الإياب المقرر لها مساء الجمعة المقبل. وقال الرجاء عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "نادي الرجاء الرياضي يراسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم على خلفية الفضيحة التحكيمية لمباراة يوم أمس أمام الأهلي المصري". بيان الرجاء المغربي