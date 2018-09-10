مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني

يغيب مروان محسن مهاجم النادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام حوريا الغيني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.
وأوضحت مصادر أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محسن، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة منتخب مصر أمام النيجر.
وأصيب مروان محسن خلال مواجهة مصر مع النيجر مساء أمس السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.
ويحتاج مروان محسن لعدة أيام للتعافي من الإصابة، مما سيؤدي إلى غيابه عن لقاء الأهلي القادم بالبطولة الأفريقية.
وقرر الجهاز الطبي للأهلي برئاسة خالد محمود وضع برنامج علاجي للاعب للتخلص من إصابته من أجل اللحاق بلقاء العودة يوم 22 سبتمبر الجاري.
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تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس
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