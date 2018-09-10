مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني
آخر تحديث GMT03:40:34
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » رياضة عاجل

مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني

العرب اليوم -

العرب اليوم - مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني

مروان محسن مهاجم النادي الأهلي
القاهرة - العرب اليوم

يغيب مروان محسن مهاجم النادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام حوريا الغيني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وأوضحت مصادر أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محسن، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة منتخب مصر أمام النيجر.

وأصيب مروان محسن خلال مواجهة مصر مع النيجر مساء أمس السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

ويحتاج مروان محسن لعدة أيام للتعافي من الإصابة، مما سيؤدي إلى غيابه عن لقاء الأهلي القادم بالبطولة الأفريقية.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي برئاسة خالد محمود وضع برنامج علاجي للاعب للتخلص من إصابته من أجل اللحاق بلقاء العودة يوم 22 سبتمبر الجاري.

رياضة عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني



أخبار ذات صلة

GMT 22:46 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

"الزمالك" يضم صانع ألعاب الأهلي في كانون الثاني
العرب اليوم - "الزمالك" يضم صانع ألعاب الأهلي في كانون الثاني

GMT 12:28 2018 الإثنين ,03 أيلول / سبتمبر

مجلس الاهلي يناقش التعديلات على مشروع اللائحة
العرب اليوم - مجلس الاهلي يناقش التعديلات على مشروع اللائحة

GMT 17:07 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطس

وزير الشباب والرياضة يعلق على أزمة اتحاد الكرة ومحمد صلاح
العرب اليوم - وزير الشباب والرياضة يعلق على أزمة اتحاد الكرة ومحمد صلاح

GMT 10:34 2018 الإثنين ,27 آب / أغسطس

ليفربول يعترض على موعد استدعاء محمد صلاح للمنتخب المصري
العرب اليوم - ليفربول يعترض على موعد استدعاء محمد صلاح للمنتخب المصري

GMT 12:27 2018 الإثنين ,13 آب / أغسطس

تعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني في البطولة العربية
العرب اليوم - تعديل موعد مباراة الأهلي والنجمة اللبناني في البطولة العربية

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت ثوبًا فضيًّا مرصعًا بالترتر وقفازات دون أصابع

باريس هيلتون أنيقة خلال حضورها "أسبوع نيويورك"

نيويورك - مادلين سعادة

تشتهر المغنية والممثلة وعارضة الأزياء الأميركية باريس هيلتون، بجاذبيتها وأناقتها، فهي رمز للموضة ومعروفة بأزيائها الفاخرة، وظهرت بإطلالة مذهلة على منصة عرض أزياء "Disney Villains x The Blonds" خلال أسبوع الموضة في نيويورك، الجمعة. بدت هيلتون البالغة من العمر 37 عاما، بإطلالة شرسة عندما كانت ترتدي أزياء مستوحاة من شخصية "رويلا درفيل" الشريرة الخيالية، والتي ظهرت في فيلم الأنيميشن "101 Dalmatians"، وكانت تتميز بشعرها المتزج باللونالبلاتينيوم والأسود معا ويتدفق على أحد كتفيها، وهو ما ظهرت به العارضة الأميركية خلال العرض. ارتدت هيلتون ثوبا فضيا مرصعًا بالترتر، مع حواف غير متساوية تتميز برباط من الشبك الأمامي وأحذية بربطة بيضاء وسوداء. وأكملت إطلالتها بقفازات دون أصابع، تتميز بزينة فضية ومكياج صاخب من الظل المعدني للعيون والرموش الطويلة وأحمر الشفاة القرمزي، وكانت تحمل جروا صغيرا تحت ذراعيها على المدرج، كجزء من العرض. أعلنت باريس

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 06:38 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

علامة تجارية تُثير جدلًا واسعًا خلال أسبوع الموضة في نيويورك
العرب اليوم - علامة تجارية تُثير جدلًا واسعًا خلال أسبوع الموضة في نيويورك

GMT 07:20 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

إليك خط سير رحلة مليئة بالعجائب الطبيعية إلى إثيوبيا
العرب اليوم - إليك خط سير رحلة مليئة بالعجائب الطبيعية إلى إثيوبيا

GMT 07:36 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

نادي "Cloud 12" مخصص لأفراد العائلات في لندن
العرب اليوم - نادي "Cloud 12" مخصص لأفراد العائلات في لندن

GMT 03:52 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

"كوربين يواصل إزعاج حزبه منذ توليه رئاسة "العمل
العرب اليوم - "كوربين يواصل إزعاج حزبه منذ توليه رئاسة "العمل

GMT 04:52 2018 الأحد ,09 أيلول / سبتمبر

أزمة داخل البيت الأبيض بسبب مقال مجهول في "نيويورك تايمز"
العرب اليوم - أزمة داخل البيت الأبيض بسبب مقال مجهول في "نيويورك تايمز"

GMT 07:10 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

كارلا سوزاني تفتتح 10 متاجر خاصة بالموضة والأزياء
العرب اليوم - كارلا سوزاني تفتتح 10 متاجر خاصة بالموضة والأزياء

GMT 05:15 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

تعرف على أكثر السلالم إثارة في العالم
العرب اليوم - تعرف على أكثر السلالم إثارة في العالم

GMT 07:18 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

اتجاهات رئيسية مُميزة للديكور الداخلي في خريف 2018
العرب اليوم - اتجاهات رئيسية مُميزة للديكور الداخلي في خريف 2018

GMT 02:01 2018 الجمعة ,07 أيلول / سبتمبر

سلامة يُحذّر من تحوّل ليبيا إلى ملاذ جديد للجماعات المُتطرفة
العرب اليوم - سلامة يُحذّر من تحوّل ليبيا إلى ملاذ جديد للجماعات المُتطرفة

GMT 02:35 2018 السبت ,08 أيلول / سبتمبر

ترامب يؤكد أن الاقتباسات المباشرة في "بوب وودوارد" كاذبة
العرب اليوم - ترامب يؤكد أن الاقتباسات المباشرة في "بوب وودوارد" كاذبة

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 15:39 2018 الجمعة ,18 أيار / مايو

الناجي الوحيد من "مذبحة الرحاب" يطلب الرحمة
العرب اليوم - الناجي الوحيد من "مذبحة الرحاب" يطلب الرحمة

GMT 12:50 2018 الأحد ,27 أيار / مايو

سعودي يدفن أمه ويموت بعدها بأربع ساعات
العرب اليوم - سعودي يدفن أمه ويموت بعدها بأربع ساعات

GMT 05:21 2018 الأربعاء ,30 أيار / مايو

السبكي يؤكد عادل إمام "أرخص "نجم في مصر
العرب اليوم - السبكي يؤكد عادل إمام "أرخص "نجم في مصر

GMT 14:54 2018 الأحد ,17 حزيران / يونيو

نقل الفنانة أمال فريد إلى مستشفى "المعلمين" بعد تدهور حالتها الصحية
العرب اليوم - نقل الفنانة أمال فريد إلى مستشفى "المعلمين" بعد تدهور حالتها الصحية

GMT 15:40 2018 الأحد ,08 إبريل / نيسان

فتاة تترك منزل أهلها لإتمام زواجها من حبيبها بعد انتهاء خطبتها
العرب اليوم - فتاة تترك منزل أهلها لإتمام زواجها من حبيبها بعد انتهاء خطبتها

GMT 14:05 2018 الثلاثاء ,01 أيار / مايو

القنيطرة تهتز على وقع فضيحة "فيديو" الحمام النسائي
العرب اليوم - القنيطرة تهتز على وقع فضيحة "فيديو" الحمام النسائي

GMT 07:56 2018 الإثنين ,21 أيار / مايو

الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية "مذبحة فيلا الرحاب"
العرب اليوم - الكشف عن تفاصيل جديدة في قضية "مذبحة فيلا الرحاب"

GMT 03:19 2018 الإثنين ,07 أيار / مايو

الجيران يكشفون تفاصيل جديدة في مجزرة "أسرة الرحاب"
العرب اليوم - الجيران يكشفون تفاصيل جديدة في مجزرة "أسرة الرحاب"

GMT 18:46 2018 الجمعة ,11 أيار / مايو

​شاب ثلاثيني يعتدي على طفلة رضيعة في أميركا الجنوبية
العرب اليوم - ​شاب ثلاثيني يعتدي على طفلة رضيعة في أميركا الجنوبية

GMT 00:39 2017 الإثنين ,18 أيلول / سبتمبر

حورية فرغلي "سعيدة" بنجاح "الحالة ج" وتتحدَّث عن حادث أنفها
العرب اليوم - حورية فرغلي "سعيدة" بنجاح "الحالة ج" وتتحدَّث عن حادث أنفها

GMT 19:54 2017 الجمعة ,11 آب / أغسطس

عارضة الأزياء البحرينية رانيا عبدالله تتألّق في إطلالة مثيرة للجدل
العرب اليوم - عارضة الأزياء البحرينية رانيا عبدالله تتألّق في إطلالة مثيرة للجدل

GMT 11:58 2018 الثلاثاء ,22 أيار / مايو

السجن لنجل مليونير قتل والديه وشقيقه الأصغر في جنوب أفريقيا
العرب اليوم - السجن لنجل مليونير قتل والديه وشقيقه الأصغر في جنوب أفريقيا

GMT 17:35 2017 الخميس ,28 أيلول / سبتمبر

7 معلومات عن سارة خليفة طليقة كهربا وسرّ اتهامه بسرقة مجوهراتها
العرب اليوم - 7 معلومات عن سارة خليفة طليقة كهربا وسرّ اتهامه بسرقة مجوهراتها

GMT 00:44 2017 الإثنين ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

دارين حداد تُثير الجدل بصورة عروس أحمد عز
العرب اليوم - دارين حداد تُثير الجدل بصورة عروس أحمد عز

GMT 07:50 2018 الجمعة ,18 أيار / مايو

مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة بشأن "مذبحة الرحاب"
العرب اليوم - مصطفى بكري يكشف تفاصيل جديدة بشأن "مذبحة الرحاب"

GMT 21:43 2017 الثلاثاء ,28 تشرين الثاني / نوفمبر

توقيف 3 أشخاص مارسوا الرذيلة مع فتاة عربية في الزقازيق
العرب اليوم - توقيف 3 أشخاص مارسوا الرذيلة مع فتاة عربية في الزقازيق

GMT 16:02 2018 الإثنين ,23 إبريل / نيسان

شاب جزائري يقتل حبيبته اللبنانية بـ 40 طعنة نافذة ثم يطلق النار عليها
العرب اليوم - شاب جزائري يقتل حبيبته اللبنانية بـ 40 طعنة نافذة ثم يطلق النار عليها

GMT 07:11 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

ما تكذب به الزوجة للتهرب من العلاقة الحميمة عبر أسلوبين
العرب اليوم - ما تكذب به الزوجة للتهرب من العلاقة الحميمة عبر أسلوبين

GMT 15:23 2018 الأحد ,24 حزيران / يونيو

مفاجآت في قضية مقتل زوجة نجل الفنان المرسي أبو العباس
العرب اليوم - مفاجآت في قضية مقتل زوجة نجل الفنان المرسي أبو العباس

GMT 17:11 2018 السبت ,03 آذار/ مارس

مصرية تطلب الطلاق من زوجها لاغتصابه اخواتها
العرب اليوم - مصرية تطلب الطلاق من زوجها لاغتصابه اخواتها

GMT 00:57 2018 الثلاثاء ,24 إبريل / نيسان

الكشف عن تفاصيل جريمة قتل 3 بنات في مكة المكرمة
العرب اليوم - الكشف عن تفاصيل جريمة قتل 3 بنات في مكة المكرمة

GMT 16:07 2017 الجمعة ,15 كانون الأول / ديسمبر

4 حالات تجعل العلاقة الجنسية مؤلمة مع استخدام اللولب
العرب اليوم - 4 حالات تجعل العلاقة الجنسية مؤلمة مع استخدام اللولب

GMT 21:43 2018 الجمعة ,22 حزيران / يونيو

منتخب مصر يعلق على أنباء استبعاد روسيا بسبب "المنشطات"
العرب اليوم - منتخب مصر يعلق على أنباء استبعاد روسيا بسبب "المنشطات"

GMT 13:49 2018 الأربعاء ,23 أيار / مايو

"شبشب صلاح" يُشعل البرلمان وعامر يهدد باستجواب الحكومة ويعتبرها إهانة لمصر
العرب اليوم - "شبشب صلاح" يُشعل البرلمان وعامر يهدد باستجواب الحكومة ويعتبرها إهانة لمصر

GMT 17:30 2018 الخميس ,26 إبريل / نيسان

شيرين عبد الوهاب تتمنى إنجاب طفل من زوجها حسام الحبيب
العرب اليوم - شيرين عبد الوهاب تتمنى إنجاب طفل من زوجها حسام الحبيب

GMT 09:58 2016 الجمعة ,08 تموز / يوليو

فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
العرب اليوم - فتيات عراقيات يحكين تجاربهن مع أسطورة "غشاء البكارة الصيني"
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab