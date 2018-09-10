مروان محسن يغيب عن مباراة الأهلي أمام حوريا الغيني

يغيب مروان محسن مهاجم النادي الأهلي عن مباراة فريقه أمام حوريا الغيني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

وأوضحت مصادر أن الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محسن، أثبتت إصابته بشد في العضلة الأمامية خلال مباراة منتخب مصر أمام النيجر.

وأصيب مروان محسن خلال مواجهة مصر مع النيجر مساء أمس السبت، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019.

ويحتاج مروان محسن لعدة أيام للتعافي من الإصابة، مما سيؤدي إلى غيابه عن لقاء الأهلي القادم بالبطولة الأفريقية.

وقرر الجهاز الطبي للأهلي برئاسة خالد محمود وضع برنامج علاجي للاعب للتخلص من إصابته من أجل اللحاق بلقاء العودة يوم 22 سبتمبر الجاري.