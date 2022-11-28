اعتقال العشرات في بروكسل أثاروا الشغب بعد هزيمة بلجيكا من المغرب

اعتقلت الشرطة البلجيكية، مساء يوم أمس (الأحد)، أكثر من عشرة أشخاص بعد أن أثار فوز المغرب على بلجيكا في مباراة كأس العالم لكرة القدم بقطر أعمال شغب في بروكسل، تخللها إضرام النار في سيارة وبعض الدراجات الكهربائية.

ووقعت أعمال الشغب في عدة مناطق بالعاصمة البلجيكية حيث اشتبك العشرات من مشجعي كرة القدم، الذين كان بعضهم يلف نفسه بالعلم المغربي، مع شرطة مكافحة الشغب المزودة بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.