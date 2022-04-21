الرجاء المغربي يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

كشفت تقارير صحفية مغربية عن تلقى نادى الرجاء ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي مساء الجمعة ضمن منافسات إياب ربع دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021-2022. وكشف مصدر لموقع "le360" أن اللاعب عمر العرجون أجرى فحوصات طبية الخميس، وتأكد على إثرها استحالة مشاركته في المواجهة التي ستجمع الرجاء بالأهلي المصري. وأكد المصدر أن الطاقم الطبي للرجاء أبلغ بشكل رسمي رشيد الطاوسي، المدير الفني للفريق، عدم جاهزية العرجون للمباراة، وفضل عدم التصريح له بخوض لقاء الأهلي. في المقابل سيستعيد الطاوسي بعض لاعبيه الذين كانت غابوا عن ذهاب مباراة الأهلي، وعلى رأسهم محمد الناهيري الذي انتهت عقوبة الإيقاف، لمباراة واحدة بسبب حصوله على ثلاث بطاقات صفراء خلال دور المجموعات. فيما بات عبد الإله مذكور جاهزاً للمشاركة مع الرجاء بشكل طبيعي، في ظل تمكنه من خوض التدريب بشكل طبيعي هذا الأسبوع، بعدما عانى من بعض الآلام خلال الأيام القليلة الماضية. ويفتقد الرجاء في مباراة الأهلي لخدمات مروان الهدهودي الذي تلقى البطاقة الحمراء في مباراة الذهاب بالقاهرة، وزكرياء الوردي الذي خضع لعملية جراحية خلال الأسابيع الأخيرة.

وأكد رشيد الطاوسي، المدير الفني لفريق الرجاء المغربي، جاهزية لاعبيه لمواجهة نظيره الأهلى، المقرر لها مساء الجمعة على ملعب "محمد الخامس" في مدينة الدار البيضاء، في إياب دور ربع نهائي دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2021 – 2022. وكان الأهلى قد حقق الفوز ذهابا بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "السلام"، مساء السبت الماضى. وقال الطاوسي في المؤتمر الصحفى الخاص بالمباراة: "الرجاء جاهز لمواجهة الأهلى، فريقى استعد بشكل جيد لمباراة الغد، وسنخوض المباراة في ظروف جيدة، أفضل بكثير من مباراة الذهاب بالقاهرة". وأضاف قائلا: "اللاعبون في جاهزية بدنية جيدة لمواجهة الأهلي، نصحت للاعبين بالتركيز في المباراة قدر المستطاع، وعدم تشتيت تركيزهم بأخطاء حكم المباراة". واختتم قائلا: "التخطيط لمباراة الإياب ليس كمواجهة الذهاب، الآن سنلعب في ملعبنا، وسنحضر لجميع السيناريوهات المحتملة". جدير بالذكر أن المتأهل من الأهلى والرجاء المغربي سوف يواجه المتأهل من الترجى التونسي ووفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا.