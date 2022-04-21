غياب ناتشو وميليتاو عن مواجهة حسم ريال مدريد لليجا أمام إسبانيول

تأكد غياب ثنائي فريق ريال مدريد، ناتشو وميليتاو ، عن مواجهة إسبانيول القادمة، في الجولة الـ34 من منافسات الليجا، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو للموسم الكروى الجاري 2022. وحصل الثنائي ناتشو فرنانديز وإيدير ميليتاو عن بطاقة صفراء لكل منهما في مباراة الفريق ضد أوساسونا، في الجولة الـ33 من الليجا، على ملعب آل سادار . وأصبح ناتشو وميليتاو يمتلكان 5 بطاقات صفراء هذا الموسم في الليجا، وبالتالي سيتم إيقافهما لمباراة واحدة، وستكون ضد إسبانيول، يوم 30 أبريل.

وتعتبر مواجهة ريال مدريد المقبلة هي مواجهة حسم لقب الدوري الإسباني لصالحه، خصوصًا أن لقاء الجولة 34 الذي سيكون أمام فريق إسبانيول سيوسع الفارق مع المنافسين إلى 21 نقطة عن برشلونة الثالث في الترتيب، والذي له مواجهتان مؤجلتان حال الفوز فيهما سيكون الفارق 15 نقطة. و يعتلي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة،ويبتعد بفارق 17 نقطة عن أتلتيكو مدريد و18 نقطة عن برشلونة الثالث في الترتيب برصيد 60 نقطة والذي لديه مواجهتان مؤجلتان. ويستقبل ريال مدريد منافسه إسبانيول، المقرر لها يوم السبت المقبل، 30 من شهر أبريل الجاري، في تمام الساعة الرابعة والربع عصرًا بتوقيت القاهرة.