غينيا تبدأ الاستعداد لمواجهة مصر في تصفيات أمم إفريقيا بإعادة المدرب المقال

كشف الاتحاد الغيني لكرة القدم عن إعادة تعيين كابا دياوارا مديراً فنياً للمنتخب الأول خلال الفترة المقبلة، والتي يستهلها بمواجهة منتخب مصر في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 التي ستقام في كوت ديفوار. وأقيل دياوارا عن منتخب غينيا بعد النتائج السيئة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 والتي أقيمت في الكاميرون خلال شهري يناير وفبراير 2022. وأكد الاتحاد الغيني لكرة القدم عن عودة، كابا دياوارا، إلى تدريب المنتخب الأول في الفترة المقبلة من أجل تحضيرهم لمواجهة مصر في الجولة الأولى بالقاهرة. وأسفرت قرعة التصفيات يوم، الثلاثاء، الماضي عن وجود منتخب غينيا في المجموعة الرابعة رفقة مصر، إثيوبيا ومالاوي. وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا المقبلة على ملاعب الأفيال في يونيو 2023، بمشاركة 24 منتخبًا سيتم التعرف عليهم من خلال التصفيات التي ستنطلق مع نهاية مايو القادم من خلال 12 مجموعة.