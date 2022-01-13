تأجيل مباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر إلى موعد لاحق

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية تأجيل المباراة بين باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم الهلال والنصر ضمن كأس موسم الرياض وذلك بسبب تأثر الوضع الصحي في فرنسا بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". وبحسب خبر نشره حساب موسم الرياض على "تويتر" فإن المباراة التي كان مقرراً لها يوم 19 سيتم تأجيلها إلى تاريخ سيعلن لاحقاً. وأصيب أكثر من لاعب في صفوف باريس سان جيرمان بكورونا في الأسابيع الأخيرة، أبرزهم نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي ومواطنه انخيل دي ماريا والحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما.