لجنة الاحتراف توافق على تسجيل عبدالرزاق حمدالله مع اتحاد جدة

أعلن اتحاد جدة تلقيه موافقة لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم على تسجيل لاعبه الجديد عبدالرزاق حمدالله بعد حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية التي تتيح له تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وتعاقد اتحاد جدة مع حمدالله منتصف الشهر الماضي عقب فسخ عقده مع ناديه السابق النصر. ولعب حمدالله مع النصر منذ بداية موسم 2018-2019 حتى شهر نوفمبر الماضي عندما أعلن النادي العاصمي فسخ عقده لأسباب مشروعة.